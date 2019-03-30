الرئيس الأمريكى مخاطبا المكسيك: سجوننا امتلأت بمواطنيكم

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات المكسيكية باتخاذ إجراءات تجاه مواطنيها الذين يدخول إلى الأراضي الأمريكية بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى السجون الأمريكية امتلأت بهم.



وقال ترامب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء اليوم السبت، إنه يجب على المكسيك تفعيل قوانين الهجرة لمنع آلاف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.



وأضاف ترامب "امتلأت مناطق الاحتجاز التي أقمناها ولن نأخذ المزيد من المهاجرين غير الشرعيين"، لافتا إلى أن الخطوة التالية هي إغلاق الحدود فهذا سيساعد الولايات المتحدة أيضًا في وقف تدفق المخدرات من المكسيك.