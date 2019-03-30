محمد الباز: سيكتب التاريخ أن السيسي قرر "مصر بلا غارمات"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن سمة من سمات عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيسجلها التاريخ، أنه قرر أن تكون مصر بلا غارمات.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الرئيس السيسي لم يتبنى فقط سجون بدون غارمات، اعتمادًا على المبادرات الاجتماعية لتسديد ديونهم، وإنما دعا لسن تشريعات للحد من تلك الظاهرة لما لها من تداعيات على الأسرة المصرية.

وأشار الباز، إلى أن الرئيس لديه وعي بالمتغيرات الاجتماعية، لهذا قرر اتخاذ إجراءات لازمة لحماية المرأة من العنف، والتأكيد على دور المجتمع، إلى جانب سن التشريعات الحازمة، لمواجهة العنف بشقيه المادي والمعنوي.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء صندوق للمرأة، لسد مديونيات الغارمات، إلى جانب سن حزمة تشريعية لوقف استغلال التجار لاحتياج السيدات، وكتابة مبالغ إضافية عليهن.

وعقب الباز: "جزء من أزمة المصريين أخلاقية، أننا لا نراعي بعضنا في التعامل".



