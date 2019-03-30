وزير خارجية الجزائر يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التعاون المشترك

عقد رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الجزائري جلسة مباحثات موسعة بتونس مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، بحضور مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجلسة التي عقدت على هامش مشاركة لعمامرة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، تناولت قضايا السلام والأمن في أفريقيا بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا، خاصة اجتماع المجموعة الرباعية المعنية بليبيا التي تحتضنها تونس اليوم على هامش القمة العربية.

وحول الأوضاع الراهنة في مالي وليبيا والساحل، أكد لعمامرة التزام الجزائر بدعم جهود الاتحاد الأفريقي للمساهمة في ايجاد الحلول السياسية لهذه الأزمات من خلال الحوارات الهادفة والتسوية السلمية للأزمات في ظل احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما بحث الجانبان نتائج اجتماع المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة التي انعقدت مؤخرا بجنيف برئاسة الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، وذلك من أجل تعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في سياق الجهود المبذولة لإحراز تقدم في مسار تسوية النزاع.

وبحث اللقاء أيضا التعاون العربي الأفريقي وسبل ترقيته إلى آفاق واسعة نظرا لما يجمع المنطقتين من تحديات ورهانات وامكانات مشتركة وذلك تحسبا لانعقاد القمة العربية - الأفريقية المزمع عقدها بالرياض أواخر العام الجاري.

كما أكد الجانبان أهمية التنسيق على المستوى الأفريقي لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، تعزيزا للاستقرار والامن في القارة الأفريقية.