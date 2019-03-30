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رياضة
السبت 30/مارس/2019 - 05:53 م

دبا الفجيرة يعبر النصر ويحقق فوزه الثاني بالدوري الإماراتي

دبا الفجيرة يعبر
dostor.org/2572609

حقق فريق دبا الفجيرة فوزه الثاني في الموسم الحالي من دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي للمحترفين) لكرة القدم.

وفاز دبا الفجيرة على ضيفه النصر 2 1 اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة، وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز الوصل على ضيفه الظفرة 2 1.

وعلى ملعب دبا الفجيرة، تقدم ياسين البخيت بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 ثم أضاف البرازيلي ديوجو فارياس أكوستا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وتكفل البرازيلي سيرجيو دوترا جونيور بتسجيل الهدف الوحيد للنصر في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد دبا الفجيرة إلى ثمان نقاط في المركز الأخير وتوقف رصيد النصر عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

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