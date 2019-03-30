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السبت 30/مارس/2019 - 01:26 م

مشاهدة بث مباشر الاهلي والزمالك اليوم.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

مشاهدة بث مباشر الاهلي والزمالك اليوم.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر
خالد علي
dostor.org/2572082

كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي اليوم كما تُذاع المباراة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات النيل المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة NILE SPORT، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق مدحت شلبي.



آخر استعدادات الأهلي لمُباراة الزمالك السبت في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك السبت 30/3/2019 في الدوري المصري الممتاز

تابع لايف مباراة الأهلي والزمالك مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 51 نقطة بعدما خاض 22 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وفي أول 22 جولة خاضها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في 16 مباراة، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في 3 مباريات فقط لا غير، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في 3 مباريات فقط لا غير أيضاً.

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