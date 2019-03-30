القمة 117.. التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك

يستضيف استاد برج العرب بالمدينة المصرية الإسكندرية مباراة القمة المصرية التاريخية رقم 117 بين نادي القرن النادي الأهلي ضد القلعة البيضاء نادي مدرسة الفن والهندسة الفارس الأبيض الزمالك.



تشكيل الأهلى المتوقع

ومن المتوقع أن يلعب الاهلى بتشكيل مكون من كل من:

محمدالشناوي

محمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول

عمرو السولية وحسام عاشور

رمضان صبحي وجونيور أجاي وناصر ماهر

مروان محسن



موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في الدوري المصري اليوم السبت في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

يذاع مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت، وتنقله قنوات النيل للرياضة وأون سبورت والثانية الأرضية.