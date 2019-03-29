إيسنر يصعد لنهائي بطولة ميامي للتنس

بإمكان الأمريكي جون إيسنر أن يفوز بلقبه الثاني على التوالي في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعدما استطاع حامل اللقب التغلب على الكندي فيليكس أوجير ألياسيمي 7 6 (7 3) و7 6 (7 4) في مباراة الدور قبل النهائي التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وفاز إيسنر 33عاما بـ11 مباراة متتالية على التوالي في بطولة ميامي، وفاز بلقبه الأول في إحدى بطولات الأساتذة العام الماضي بفوزه على ألكسندر زفيريف.

واستطاع أوجير ألياسيمي 18 عاما، وأصغر لاعب يشارك في الدور قبل النهائي في بطولة ميامي التي أقيمت قبل 35 عاما، أن يكسر إرسال إيسنر في المجموعتين.

وسيلتقي إيسنر مع روجيه فيدرر، الفائز بالبطولة ثلاث مرات، أو كندي آخر هو دينيس شابوفالوف في المباراة النهائية التي تقام بعد غد الأحد.