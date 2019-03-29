السوبر الأفريقي.. بث مباشر لمباراة الترجي والرجاء اليوم 29-3-2019

يلتقى اليوم الترجى التونسى مع الرجاء البيضاوى المغربى بملعب "ثانى بن جاسم"، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، فى بطولة كأس السوبر الافريقي.

ويسعى ناديا الترجى التونسى والرجاء البيضاوى المغربى للفوز بكأس السوبر الافريقى للمرة الثانية فى التاريخ عندما يلتقى الفريقان اليوم.

وتوج الترجى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى المصرى، بينما فاز الرجاء المغربى بكأس الكونفدرالية متفوقا على فيتا كلوب الكونغولى فى النهائي.

وهذه المرة الرابعة التي يقام فيها كأس السوبر الأفريقي على أرض محايدة، الأولى كانت بين الزمالك والأهلي في 1994 على ملعب البنك الوطني بجوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، وتغلب الأبيض بهدف نظيف.

والثانية في 1995، وانتصر الترجي الرياضي التونسي على موتيما بيمبي من جمهورية الكونغو بثلاثية بيضاء على إستاد الأسكندرية.

والأخيرة كانت في أديس أبابا عاصمة أثيوبيا 2007، وفاز الأهلي على النجم الساحلي التونسي بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب إنتهاء المواجهة بالتعادل دون أهداف.