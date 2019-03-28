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الخميس 28/مارس/2019 - 06:16 م

حزب تجمع أمل الجزائر يدعم مبادرة الجيش لعزل بوتفليقة

حزب تجمع أمل الجزائر
محمد عمر
dostor.org/2570262

كشف حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، عن اعتزامه إطلاق مبادرة سياسية لتجاوز معضلة الانسداد السياسي التي تمر بها الجزائر، معربا في الوقت ذاته عن دعمه لمبادرة الجيش لعزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصيه لظروفه الصحية.

وقال الحزب في بيان عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، اليوم، غنه يدعم الحراك الشعبي ومع الشعب ساعيا بكل جدية ومسئولية في تحقيق الطموحات والتطلعات والمطالب المشروعة للحراك الشعبي، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.

وأوضح الحزب في بيان أن المادة 102 من الدستور يمكن أن تشكل مساحة حل بشرط توفر التفاهم والاتفاق بين كل المؤسسات المعنية.

وطالب الحزب بتعيين حكومة مستوعبة لجميع الأطراف وتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها.

وطالب قائد صالح رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع بتطبيق المادة 102 من الدستور وتقضي بعزل رئيس الجمهورية لظروفه الصحية وتولى رئيس البرلمان مكانه مؤقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية.

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