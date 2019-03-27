ليبيا: 1.26 مليار دولار إيرادات بيع النفط ومشتقاته خلال فبراير

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن إيرادات شهر فبراير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى عائدات الضرائب ودخل عقود الامتياز، قد بلغت 1.26 مليار دولار أمريكي، بانخفاض تجاوز 330 مليون دولار أمريكي 21% مقارنة بالشهر الماضي.



وأرجعت المؤسسة في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الأربعاء، هذا الانخفاض في العائدات إلى الظروف المناخية القاسية التي أثرت على الصادرات من حقل الواحة إضافة إلى عمليّة الإغلاق الأخيرة التي قامت بها الميليشيا المسلحة، والتي تسببت في إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي إلى يوم 4 مارس الحالى.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله إنّ إيرادات شهر فبراير تبرز بوضوح الآثار السلبية لعمليات الإغلاق متوقعا ارتفاع إيرادات شهر مارس بشكل كبير بعد استئناف عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي.



وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تمتلك القدرة على زيادة إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا لهذا العام وذلك في حال تواصل استقرار الأوضاع الأمنية.