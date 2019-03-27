خاص.. محامي شيرين يكشف كواليس تحقيق نقابة الموسيقيين (فيديو)

كشف حسام لطفي، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، كواليس الجلسة الأولى من تحقيقات نقابة الموسيقيين بسبب واقعة شيرين في حفلها الغنائي الأخير بالبحرين.



وقال "لطفي" لعدسة "الدستور"، إن واقعة أزمة شيرين في حفل البحرين تتمثل في طلب الجهمور لها لغناء أغنية "ماشربتش من نيلها" والتي قدمتها من قبل في حفل الشارقة وحدث أزمة بسببها وتم إصدار حكم ضدها وتم إلغاءه في محكمة الجنح المستأنفة.



وأضاف أنها كانت متخوفة من غناء الأغنية مرة أخرى خلال حفل البحرين، وأن الفيديو الذي تم انتشاره خلال الأيام الماضية تم قصه من قبل إعلامي مصري يقيم في تركيا وجميعنا نعلم توجهاته السياسية تجاه مصر.



وتابع أنه ليس هناك أي دليل أخر مقدم غير هذا المقطع الذي لم تتجاوز مدته 9 ثواني فقط، مشيرا إلى أن الفيديو قدم كدليل إدانة بأن شيرين تشير بأن هناك قيود لحريات الرأي في مصر وهذا أمر غير صحيح ولا أحد يستطيع التشكيك في وطنيتها المصرية.



يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارًا عاجلًا بإيقاف المطربة شيرين عبدالوهاب عن الغناء يوم الخميس الماضي، وإحالتها إلى التحقيق في التصريحات التي نُسبت إليها، وتمثّل إضرارًا بالأمن القومى المصري، خلال حفلها الأخير بالبحرين.