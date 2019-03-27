القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

رياضة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 06:26 ص

مورينيو يعرض خدماته على ناديين فى "الدورى الأضعف"

مورينيو يعرض خدماته
وكالات
dostor.org/2567989

ذكرت تقارير صحيفة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى إلى العودة لعالم التدريب من بوابة دوري جديد لم يسبق له العمل في مضماره.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مجلة "ليكيب" الفرنسية أن مورينيو سوف يخطط لتدريب نادي موناكو أو ليون الفرنسيين، وأن "سبيشل وان" أبلغ إدارة الناديين أنه يود نقل خبرته إلى خامس الدوريات الأوروبية الكبرى.

وسبق لمورينيو أن فاز بألقاب الدوري في البرتغال وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، وبالتالي هو يبحث عن ألقاب جديدة في دوري جديد، وفي حال صحة هذه الأخبار فإنه سيواجه مهمة صعبة للغاية في فرنسا بوجود نادي باريس سان جرمان الذي سيطر على ألقاب الدوري لمدة كبيرة، ناهيك عن وجود فارق كبير من الناحية الفنية بين نادي "القديسين" وبقية الأندية الفرنسية.

ويوصف الدوري الفرنسي بأنه "الأضعف" بين الدوريات الفرنسية الكبرى، حيث لم يتمكن أي فريق من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، باستثناء نادي مرسيليا الذي فعلها مرة واحدة فقط.

وتوقف المدرب البالغ من العمر 56 عامًا عن مهنة التدريب منذ أن فقد وظيفته في ملعب أولد ترافورد في ديسمبر الماضي بسبب النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي في وقت سابق: "أود أن أعود في يونيو إلى نادٍ جديد وبدء موسم جديد، أنا أعرف بالضبط ما لا أريده وأعرف أيضًا ما أريده".

وكان مورينيو مرتبطًا بالعودة إلى نادي ريال مدريد قبل إعادة تعيين زين الدين زيدان، والذي سبق له الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات على التوالي قبل استقالته.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

محافظ أسوان: زيادة معدلات الإنتاج السمكى فى بحيرة ناصر بنسبة 25%

كلوب يكشف موقفه من استراحة صلاح في فترة التوقف الدولي

بورصة إسطنبول تهبط لأدنى مستوى فى 70 يومًا

وزير الخارجية يُشدِّد على أهمية مواجهة الدول الداعمة للإرهاب

ads
الأكثر قراءة

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

299 حالة وفاة وإصابة بوباء الكوليرا منذ مطلع العام فى اليمن

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

مورينيو يعرض خدماته على ناديين فى "الدورى الأضعف"

طبيب منتخب مصر يكشف حجم إصابة ثنائى الزمالك

كلوب يكشف موقفه من استراحة صلاح في فترة التوقف الدولي

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

"أخرة خدمة الخونة جُرسة".. الإخوان يفضحون خالد أبوالنجا على السوشيال ميديا

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

299 حالة وفاة وإصابة بوباء الكوليرا منذ مطلع العام فى اليمن

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

كشكول

شوقي: تصحيح جميع امتحانات أولى ثانوى الالكترونية

وزير التعليم لأولياء الأمور: مستقبل أولادكم أكثر إشراقا

بالفيديو.. "عبدالغفار" يدعو المهتمين بالتعليم والبحث العلمي للمشاركة بمنتدي العالمي

العودة للمربع "صفر".. من تابلت "الثانوية" لـ"ورق" الكلية.. هل استعدت الجامعات لجيل 2021؟

جامعة حلوان تنظم ملتقي التوظيف السابع عشر للخريجين

الأمصار

نائب رئيس العربي الأفريقي: ضم الجولان لإسرائيل غير مشروع

تقدم للجيش اليمني في الضالع.. ومقتل 48 حوثيا باشتباكات

بعد اجتماع المجلس الدستوري.. 5 أحداث هامة تنتظر الجزائر بتطبيق المادة 102

بعد القدس والجولان... أمريكا تلمح لاتفاق يحق لإسرائيل السيطرة على الضفة

للمرة الأولى منذ 29 عاما.. خسارة المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

تقنية جديدة تسمح للأطباء برؤية أوردة المرضى من الداخل

إدارة ترامب تدعو لعودة الأمريكيين إلى القمر بحلول 2024

الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر يستعد لحفل تفاعلى بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائه

مباريات
الصحة

خطوات تعرف عليها قبل " ثقب السرة "

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎