مورينيو يعرض خدماته على ناديين فى "الدورى الأضعف"

ذكرت تقارير صحيفة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى إلى العودة لعالم التدريب من بوابة دوري جديد لم يسبق له العمل في مضماره.



ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مجلة "ليكيب" الفرنسية أن مورينيو سوف يخطط لتدريب نادي موناكو أو ليون الفرنسيين، وأن "سبيشل وان" أبلغ إدارة الناديين أنه يود نقل خبرته إلى خامس الدوريات الأوروبية الكبرى.



وسبق لمورينيو أن فاز بألقاب الدوري في البرتغال وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، وبالتالي هو يبحث عن ألقاب جديدة في دوري جديد، وفي حال صحة هذه الأخبار فإنه سيواجه مهمة صعبة للغاية في فرنسا بوجود نادي باريس سان جرمان الذي سيطر على ألقاب الدوري لمدة كبيرة، ناهيك عن وجود فارق كبير من الناحية الفنية بين نادي "القديسين" وبقية الأندية الفرنسية.



ويوصف الدوري الفرنسي بأنه "الأضعف" بين الدوريات الفرنسية الكبرى، حيث لم يتمكن أي فريق من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، باستثناء نادي مرسيليا الذي فعلها مرة واحدة فقط.



وتوقف المدرب البالغ من العمر 56 عامًا عن مهنة التدريب منذ أن فقد وظيفته في ملعب أولد ترافورد في ديسمبر الماضي بسبب النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي.



وقال المدرب البرتغالي في وقت سابق: "أود أن أعود في يونيو إلى نادٍ جديد وبدء موسم جديد، أنا أعرف بالضبط ما لا أريده وأعرف أيضًا ما أريده".



وكان مورينيو مرتبطًا بالعودة إلى نادي ريال مدريد قبل إعادة تعيين زين الدين زيدان، والذي سبق له الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات على التوالي قبل استقالته.