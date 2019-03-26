القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
تفاعلي الدستور
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 12:55 م

فلاحون يشكون من ارتفاع أسعار 5 محاصيل.. والهيئة الزراعية ترد (تفاعلي)

فلاحون يشكون من ارتفاع
أريج الجيار - سمر محدين
dostor.org/2566835

قررت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة، زيادة أسعار تقاوي 5 محاصيل أبرزها الأرز، خلال الموسم الصيفي المقبل، وحذرت نقابة الفلاحين من المردود السلبي لذلك القرار على السوق المصري.

ويقول راقى صافي مزارع من أبناء محافظة البحيرة، إنه توجد مشكلة كبيرة في الوقت الحالي بالزراعة وهي إصابة بعض أنواع محصول القمح بمرض الصدأ الأصفر، وهذا المرض خراب ديار لأنه وبائي، وحول رفع وزارة الزراعة أسعار 5 تقاوي يقول "صافي"، على أي أساس هذا الرفع؟ هل الوزارة استحدثت أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى أم أن هذه الزيادة في الأصناف القديمة؟.

لقراءة المزيد عبر ال Cross Media:


إنتاج جديد

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

بلا تأمين.. مَن يحمي الأطباء البيطريين من الاعتداءات؟ (كروس ميديا)

منذ أقل من شهرين

سفراء السلام.. جولة داخل جامعة القاهرة نواة قادة أفريقيا

منذ أقل من شهرين

بالشمع الأحمر.. "الدستور" تحقق في المقاهي غير المرخصة (تفاعلي)

منذ 4 شهر

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة

منذ 4 شهر

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع

منذ 4 شهر

البروتين الفاسد.. "الدستور" تحقق في الأسماك منتهية الصلاحية

الآن

رئيس النواب: التعديلات الدستورية لن تمس "الباب الذهبى"

قوى عابثة بالشرق.. جنرال أمريكى يدعو أجهزة الأمن والاستخبارات لمحاربة الإخوان

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

الوزراء ينفى إصابة المساحات المزروعة بالقمح بفطر الصدأ الأصفر

ads
الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم

"أكبر ضربة لإعلام الإخوان".. عم الطالبة مروة يفضح كذبهم: "كانت محجوزة وماتت في القصر العيني"

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

سيتي سيخوض مباراتين وديتين بالصين قبل انطلاق الموسم الجديد

إصابة "رونالدو" تتصدر عناوين الصحف الإيطالية

جريزمان ينفى انتقاله لبرشلونة

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بفتح تحقيقًا فى مكالمة هيثم الحريرى "الجنسية"

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم

"أكبر ضربة لإعلام الإخوان".. عم الطالبة مروة يفضح كذبهم: "كانت محجوزة وماتت في القصر العيني"

كشكول

بالصور.. افتتاح معرض "أزهر" بفنون جميلة حلوان

مبارك: ٦ ملايين جنيه لتسديد المصروفات لغير القادرين بجامعة المنوفية

جامعة المنوفية: تحويل المقررات الدراسية إلي إلكترونية

"تفسير الإمام بن جزي الكلبي" رسالة ماجستير لإمام وخطيب بأوقاف المنوفية

تبرعات بـ 2 مليون جنيه لشراء أجهزة طيبة بمستشفيات المنوفية الجامعية

الأمصار

السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن العمرة

اليمن.. انطلاق عملية "الجبال البيضاء" العسكرية لتطهير شبوة

حاكم دبي يستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان

أنغام تظهر مع زوجها لأول مرة وتوجه رسالة للجمهور "فيديو"

التشكيل النهائي للمنتخب المصري أمام نيجيريا

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

"ناسا" تستخدم تلسكوب هابل لتوثيق لحظة نشأة إعصار على كوكب نبتون

"يونيسف" تحذر من تعرض 260 ألف طفل لسوء التغذية بالكونغو

مسح: معظم مواطني روسيا قلقون من التلوث البيئي

الصحة

الصحة العالمية تحذر من تداعيات الهجمات على مراكز علاج الإيبولا بالكونغو

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎