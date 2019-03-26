فلاحون يشكون من ارتفاع أسعار 5 محاصيل.. والهيئة الزراعية ترد (تفاعلي)

قررت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة، زيادة أسعار تقاوي 5 محاصيل أبرزها الأرز، خلال الموسم الصيفي المقبل، وحذرت نقابة الفلاحين من المردود السلبي لذلك القرار على السوق المصري.



ويقول راقى صافي مزارع من أبناء محافظة البحيرة، إنه توجد مشكلة كبيرة في الوقت الحالي بالزراعة وهي إصابة بعض أنواع محصول القمح بمرض الصدأ الأصفر، وهذا المرض خراب ديار لأنه وبائي، وحول رفع وزارة الزراعة أسعار 5 تقاوي يقول "صافي"، على أي أساس هذا الرفع؟ هل الوزارة استحدثت أصناف جديدة ذات إنتاجية أعلى أم أن هذه الزيادة في الأصناف القديمة؟.



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