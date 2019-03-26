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رياضة
الثلاثاء 26/مارس/2019 - 12:46 ص

ريال مدريد ينفى أى اتصال مع مبابى

ريال مدريد ينفى أى
وكالات
dostor.org/2566330

نفى نادي ريال مدريد الإسباني الشائعات المتداولة مؤخرًا، بخصوص تجهيزه عرضًا ضخمًا للتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أشارت مؤخرًا لتجهيز ريال مدريد عرضًا بقيمة 280 مليون يورو لضم مبابي من باريس، بناء على طلب زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي.

وقالت مصادر موثوقة داخل النادي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، إن ريال مدريد يكذب هذه المعلومات، ويوضح أنه لم يتفاوض قط بخصوص مبابي وأن العملية نفسها غير مطروحة.

وأكدت المصادر أن كل هذه الأنباء القادمة من فرنسا" مزيفة" وأن هدفها التلاعب بطموحات جماهير الريال.

وارتبطت أسماء عدة لاعبين بالانتقال إلى قلعة "سانتياجو برنابيو" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، وماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بجانب مبابي ونيمار ثنائي باريس.

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