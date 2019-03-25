محافظ كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار مدير عام إدارة شرق التعليمية

ترأس الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، لجنة اختيار مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن، بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة قيادات المحافظة.



وقال المحافظ، إنه تم عقد لجنة قيادات المحافظة بكامل هيئتها وأعضائها الموقرين من الساعة الثانية ظهرًا حتى السابعة مساءً لاختيار مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية من بين 16 متقدما، على أن يتم إعلان النتيجة بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية فى إطار كامل من الأمانة والنزاهة والشفافية والحياد والموضوعية فى اختيار الأصلح لشغل هذه الوظيفة طبقًا للقانون والصالح العام دون النظر إلى أسماء أو أشخاص أو توصيات.