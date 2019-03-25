مصطفى شهيب متحدثًا في TEDx بالأهرام الكندية.. الأربعاء المقبل

يحل الكاتب الساخر مصطفى شهيب، ضيفا ومتحدثا في تيديكس (TEDx) بجامعة الأهرام الكندية، في العاشرة والنصف من صباح الأربعاء المقبل.



ويتحدث "شهيب" خلال كلمته عن التحديات التي قابلته في مشواره، وكيف يمكن التغلب عليها، وعن أعماله المتنوعة والتي لاقت نجاحا كبيرا.



ويعمل مصطفى شهيب صحفيا، إلى جانب نشاطه الأدبي، وصدر له عدد من الكتب كان آخرها "ليالي الحنية" والذي حقق مبيعات كبيرة من ظهوره في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الأخيرة، إلى جانب تأليفه لعدد من المسلسلات الإذاعية ومسرحيات للفنان محمد صبحي.