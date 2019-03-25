8 محافظات تتأهل لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم

تأهلت 8 فرق إلى نهائيات دوري الصم، ضمن منافسات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي الإعاقة)، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة والتي أعدتها لذوي الاحتياجات الخاصة هذا العام.



وتأهل عن المجموعة الأولي منتخب أسيوط، وعن المجموعة الثانية منتخب الغربية، وعن المجموعة الثالثة منتخب المنيا، بينما تأهل عن المجموعة الرابعة منتخب الإسماعيلية، وتأهل منتخب القاهرة عن المجموعة الخامسة، وتأهل منتخب المنوفية عن المجموعة السادسة، فيما تأهل عن المجموعة السابعة منتخب الشرقية، وتأهل منتخب أسوان عن المجموعة الثامنة.



ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة دور الثمانية في أوائل أبريل المقبل بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية ويستضيف ملعب المدينة الشبابية جميع مباريات دور الثمانية.