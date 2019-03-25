محافظ أسيوط يتفقد مصنع تدوير القمامة بقرية المنشأة بالقوصية

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، مصنع تدوير القمامة "السماد العضوى" بقرية المنشاة الكبرى بمركز القوصية، للوقوف على سير العمل داخل المصنع استعدادا لعمليات تطويره ورفع كفاءته لخدمة قرى المركز وقرى مركزى منفلوط وديروط شمالًا والذى تم انشاؤه عام 2009 وتم تشغيله عام 2014 وهو يقوم بفرز القمامة والمخلفات وتحويل البقايا العضوية إلى سماد عضوى "كمبوست" يباع للمزارعين.



وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المصنع ومراحل تدوير المخلفات والقمامة داخل المصنع ومتابعة سير العمل داخل المصنع واستعراض المعدات الموجودة داخل المصنع ومدى كفاءتها فى العمل داخل المصنع.



وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز القوصية بحصر جميع المعدات داخل المصنع وبيان حالتها وقدرتها على العمل بالإضافة إلى بيان بالعاملين داخل المصنع واحتياجات المصنع من العمالة المدربة واشراف المتخصصين تمهيدا لعمليات التطوير التى ستتم بالتنسيق مع البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك فى إطار خطة المحافظ لتطوير منظومة تدوير المخلفات والتوسع فى إقامة مصانع تدوير القمامة ورفع كفاءة مصنعى السماد العضوى بمنقباد ومصنع السماد العضوى بالقوصية وانشاء محطات وسيطة لجمع القمامة من القرى والمراكز تمهيدا لتوزيعها على مصانع التدوير.



والتقى المحافظ بعض العاملين بالمصنع واستمع إلى طلباتهم وطبيعة عملهم داخل المصنع وكيفية الاستفادة من نواتج عمليات تدوير المخلفات والقمامة داخل المصنع مطالبا بضرورة تعظيم الاستفادة من تلك النواتج وزيادة الموارد الذاتية للمصنع لتحسين الأجور والرواتب للعاملين به.