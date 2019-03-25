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الإثنين 25/مارس/2019 - 07:38 م

مدرب الإسماعيلي: سنلعب أمام إنبي لاستمرار الانتصارات

البلجيكي سيدومير
البلجيكي سيدومير يانيفسكى
أ ش أ
dostor.org/2566125

قال البلجيكي سيدومير يانيفسكى المدير الفني للإسماعيلي إن الفريق سيلعب أمام إنبى من أجل استمرار الانتصارات لتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.
ويلتقى الدراويش منافسه إنبي، يوم الجمعة المقبل في إطار الأسبوع الــ26 بالمسابقة المحلية.
وأضاف سيدومير - في تصريحاته للموقع الرسمي للإسماعيلي -: "نتطلع الثلاث نقاط أمام الفريق البترولي الذي سيخوض تلك المباراة من أجل تحسين موقفه أيضا بعد احتلاله المركز الأخير بجدول الترتيب".
وواصل مدرب الإسماعيلي: "تابعت الفريق المنافس اعتقد أن ترتيبه سيكون موقتًا فهو يضم لاعبين على مستوى عال لذلك ستكون المباراة فى غاية الصعوبة".
واستكمل:"فترة الراحة كانت مفيدة للغاية بالنسبة للفريق من أجل التقاط الأنفاس بجانب إصلاح بعض نقاط الضعف".
وبسؤاله عن الغيابات أجاب المدرب البلجيكي: "لدينا غيابات عدة خاصة في الجانب الدفاعي لكني أثق في مستوى البدلاء على تعويضهم وتقديم أفضل ما لديهم".
يذكر أن الفريق سيفتقد لجهود باهر المحمدي وطارق طه للإيقاف وإضافة إلى أسامة إبراهيم ومحمد مجدي للإصابة فيما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق محمد مجدى قلب الدفاع وعماد حمدي.

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