إدواردو جاهز.. وشكوك حول البريك من المشاركة مع الهلال ضد النصر

أصبح اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، نجم الهلال، جاهزا لمواجهة النصر، الجمعة، المقبل، ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي.





كان إدواردو تعرض لوعكة صحية، جعلته يغيب عن مران الهلال، قبل أن يتعافى تماما ويصبح جهازا لمواجهة النصر.





في نفس السياق، تواجد محمد البريك، في عيادة نادي الهلال، بعد الكدمة التي تعرض لها خلال لقاء أحد.









ومن المنتظر أن يتم تحديد موقف البريك من إمكانية المشاركة في لقاء النصر غدا.











