"الفلسفة وظاهرة الإلحاد".. ندوة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، غدًا الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "الفلسفة وظاهرة الإلحاد"، في تمام السادسة مساءً، بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية.



ويشارك بالندوة كل من الدكتور جمال رجب سيدبي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، الدكتور رمضان بسطاويسي أستاذ بكلية البنات جامعة عين شمس، الدكتور عصمت نصار أستاذ الفلسفة الإسلامية جامعة بنى سويف، ويديرها الدكتور مصطفى النشار أستاذ الفلسفة اليونانية بكلية الآداب جامعة القاهرة.