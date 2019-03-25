رسالة لمدافع روما تكشف عن جاهزيته للانتقال إلى مانشستر يونايتد

ألمح اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع روما الإيطالي، إلى عدم وجود رغبة لديه، للرحيل عن صفوف ذئاب العاصمة الإيطالية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا، إلى وجود اهتمام من مانشستر يونايتد بضم لاعب ذئاب روما، وأنه تم عقد محادثات لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.





وقال مانولاس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو "يمكنني الارتقاء وتحقيق نتائج مميزة، لكن يجب أن أظل واقفًا على الأرض وأتذكر من أين بدأت، كرة القدم مثل الحياة لا تمنحك كل شيء".





وأضاف "كل إنسان يجب أن يُقاتل من أجل تحقيق أهدافه، أقدم مستويات جيدة بفضل عائلتي التي تدعمني دائمًا، أبي كان طبيبًا في ناكوس، ولكنه ترك كل شيء لمساعدتي، حيث كنت أتدرب 3 مرات يوميًا".





وختم كوستاس مانولاس حديثه بقوله "أنا بخير في روما، وأحب حياتي الحالية".





وشارك اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، في 21 مباراة بالكالتشيو هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع مثله.