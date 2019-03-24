القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
فن
الأحد 24/مارس/2019 - 09:40 م

بيان جديد من شيرين بشأن "حفل البحرين": "كنت بتكلم عن موقف شخصي"

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
أمير محمد خالد
dostor.org/2564888

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب نصا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توضح فيه حقيقة أزمة حفلها الأخير.


كتبت شيرين: "عاوزة أتكلم من قلبي مع كل واحد من أهل بلدي الحبيبة، ومن أهلي وأصدقائي وزملائي؛ اللي قدروا يفهموا ويصدقوا إني لا يمكن أسيء لبلادي اللي أنا كلي من خيرها ولا يمكن أنكر فضلها عليا، بجد باشكركم وباحبكم، وبعتذر للي أساء فهم كلامي من كل قلبي".

تابعت: "بالنسبة للقنوات المأجورة من خارج مصر، اللي خدت كلامي وخرجته عن سياقه تمامًا وحاولت تستغله ضد بلدي؛ بقولهم إن بلدي خط أحمر، وعمركم ما هاتفرقوا بيني وبينها، أحب أوضح لكل الناس اللي حقهم يعرفوا إن ما كُتب عني في الصحافة ونسب لي غير صحيح بالمرة، وتقدروا تتحققوا من صحة كلامي من الفيديو الموجود مع إنه ممنتچ عن قصد علشان يطلعني غلطانة".

استكملت: "ما قيل على لسان النقابة والصحافة إني قلت (أنا هنا أتكلم براحتي عشان اللي بيتكلم في مصر بيتحبس)، وطبعًا ده مش حقيقي، وماقلتهوش، لأن الكلمة بتفرق! اللي قلته نصًا وهو موجود بالفيديو "أنا هنا أتكلم براحتي عشان في مصر ممكن يسجنوني" - فيه فرق كبير بين الجملتين!".

اختتمت: "‫أنا كنت بتكلم عن موقف شخصي لما هزرت على المسرح من قبل ورُفعت عليا دعاوى وصدر حكم بسجني سنة وسددت كفالة، واستأنفت واتلغى الحكم في الاستئناف! وبعدين اترفع عليا جنحة مباشرة عن نفس الواقعة، واتحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المصري بما وقع في الشارقة؛ هذا ما كنت أقصده والله أعلم بالنوايا.‬. بحبك يا بلدي مهما حصل، ودايمًا تحيا مصر".

بيان جديد من شيرين بشأن "حفل البحرين": "كنت بتكلم عن موقف شخصي"
اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أكثر من شهرين

ليدى جاجا تلفت الأنظار بإطلالتها فى حفل "الجولدن جلوب"

منذ 4 شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 5 شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ 6 شهر

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

الآن

جامعة الأزهر: أعضاء هيئة تدريس وراء شائعة اغتصاب الطالبة (فيديو)

الباز: الإخوان وراء "كذبة" اغتصاب طالبة بالمدينة الجامعية في أسيوط (فيديو)

سفير إثيوبيا: نشكر السيسي وشعب مصر لوقوفهم إلى جانبنا

تفاصيل مران الزمالك استعدادا للأهلي

ads
الأكثر قراءة

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

"الباز" يكشف لأول مرة.. الشهادات الحاصل عليها "دكتور القلب المزيف" (فيديو)

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

ملعب توتنهام الجديد يستضيف مباراته التجريبية الأولى

20 لاعبا في مران منتخب تونس قبل ودية الجزائر

ويلز تتغلب بصعوبة على سلوفاكيا في تصفيات يورو 2020

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

"الباز" يكشف لأول مرة.. الشهادات الحاصل عليها "دكتور القلب المزيف" (فيديو)

كشكول

وزير التعليم يتخذ عدة إجراءات هامة لتلافي مشكلات امتحان "العربي"

وزير التعليم: منع الدخول علي سيرفر امتحانات أولى ثانوى من خارج مصر

التعليم: ٤ مليون محاولة للدخول علي "سيرفر" امتحانات أولى ثانوى

"شوقي": اتاحة امتحان اللغة العربية علي موقع وزارة التعليم

التعليم تحل مشكلة "السيرفر" لامتحانات الأول الثانوي

الأمصار

تعرف على فكرة برنامج رامز جلال الجديد وأبرز ضحاياه

اشتيه يعلن انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

زعيم المعارضة بكندا: سلوك رئيس الوزراء أساء للبلاد عالميا

مقتل 3 يمنيين إثر قصف حوثي استهدف مدنيين في الحديدة

الفنان الھندي سلمان خان یصل السعودية

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: استخدام لاعبي الكرة كأداة لتشخيص الزهايمر

اكتشاف كنز مذهل عمره يزيد علي 500 مليون عام

الآلاف يستمتعون بأول مهرجان للألوان في السعودية

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

10 عادات تعجل من شيخوختك

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎