مليون و200 ألف زائر لمعرض الرياض الدولى للكتاب

جذب معرض الرياض الدولي للكتاب، مليونا و200 ألف زائر خلال دورة 2019 التي أسدل الستار عليها أمس السبت بالمملكة السعودية، مقابل 911 ألف زائر في العام السابق.



وقال مدير المعرض عبدالله الكناني: "حظى المعرض بإقبال كثيف تخطى حاجز المليون ومئتي ألف في ظل تضافر مجهودات 30 لجنة رئيسية وفرعية".



وأضاف أن "المعرض حرص في تنظيمه وفعالياته وهويته اللفظية والبصرية على أن يعكس المستهدفات لرؤية المملكة 2030".



أُقيم المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 13 إلى 23 مارس، تحت شعار "الكتاب بوابة المستقبل".



وشاركت 913 دار نشر عربية وأجنبية من 30 دولة في المعرض الذي قدم للزائرين 500 ألف عنوان في شتى مجالات العلوم والآداب والفنون.



ونظم المعرض أكثر من 200 فعالية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل ومسرحيات وعروض سينمائية وأمسيات شعرية، وحلت مملكة البحرين ضيف شرف الدورة.



وأشار الكناني في حفل الختام إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب بات من أهم معارض الكتب بالمنطقة من حيث القوة الشرائية والإقبال الجماهيري بشهادة الناشرين المحليين والدوليين.



وكرم المعرض في الختام الجهات الحكومية المشاركة ورؤساء اللجان العاملة في المعرض، إضافة إلى الجهات الإعلامية التي سلطات الضوء على أنشطة وفعاليات الدورة المنقضية.