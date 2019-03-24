التل المنسي.. "الدستور" تحقق في أزمة "تل صندلا" الأثري

أعلى "تل صندلا"، وقفت سلوى تروي قصة معاناتها هي وأسرتها ومعاناة أكثر من 40 أسرة لا يجدوا سوى التل بكفر الشيخ بديلًا لهم.. "ثعابين وحشرات تهاجمنا ليلًا، محرومون من المياه والصرف، حفر في كل مكان الحفرة عمقها أكثر من 20 متر تحت الأرض، عشان الآثار ببساطة، احنا بنعيش عيشة القرون الوسطى".



كانت هذه هى كلمات سلوى محمد، أحد سكان تل صندلا الأثري بكفر الشيخ، وأحد المتضررين لسنوات من السكن أعلاه ولكنها ليس لديها بديًلا، "الدستور" انتقلت إلى موقع تل صندلا لرصد معاناة ساكنيه والوقوف على مصير هذا التل الأثري الذي يكمن أسفله كنوزًا أثرية لا تقدر بثمن.



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