رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات يكشف من يتحمل العلاوات المتأخرة

أشاد سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، سحب الاستشكال على الحكم بمنح العلاوات لأصحاب المعاشات، قائلًا إنه يؤكد أن الرئيس يشعر بأزمة أصحاب المعاشات.

وأوضح الصباغ خلال مداخلة هاتفية، مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أصحاب المعاشات الذين خرجوا لأسباب مرضية كانوا يحصلون على العلاوات، ويحرم منها من خرج باستقالة، ما دفعهم لرفع دعوى قضائية، وحكمت الدستورية العليا بأحقية الخارجين في الاستقالة بتسوية العلاوات، فقررت الحكومة إجراء عقاب جماعي، وحرمت الجميع من هذه العلاوات.

ولفت إلى أن أصحاب المعاشات كانوا يحصلون على هذه العلاوات في التسوية، حتى 30 يونيو 2006.

وكشف أن مصدر دفع العلاوات سيكون مناصفة بين أموال التأمينات، والخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن صناديق التأمينات بها 784 مليار جنيه، منها صكوك بـ67 مليار جنيه.