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فن
السبت 23/مارس/2019 - 11:21 م

شيرين عبد الوهاب تُشعل أروقة نقابة الموسيقيين

شيرين
شيرين
أمير محمد خالد
dostor.org/2563680

نشبت أزمة داخل نقابة الموسيقيين بسبب قرار إيقاف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وتحويلها إلى التحقيق بتهمة الإساءة لمصر خلال حلفها بالبحرين مؤخرا، على خلفية قولها: "اتكلم هنا براحتي عشان عندنا اللي بيتكلم بيتحبس".

وبدأت الأزمة داخل النقابة بعد رفض سعد متولي أحد موظفي الشؤون القانونية إيقاف شيرين عن الغناء لحين مثولها للتحقيق، وذلك في الوقت الذي أصدر فيه هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، القرار سالف الذكر.

وأكد مصدر داخل نقابة الموسيقيين أنه مع إصرار "متولى" على رأيه، قرر هانى شاكر إسناد مهمة التحقيق إلى مستشار قانونى آخر، واستبعاد الأول من الحضور.

يشار إلى أن نقيب الموسيقيين حدد يوم الأربعاء المقبل؛ للتحقيق مع شيرين في مقر النقابة، بالإضافة إلى وقفها عن الغناء لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بسبب أزمتها الأخيرة حيث تقدم علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش بمذكرة لهانى شاكر يوم 21 مارس يطالبه فيها بوقفها والتحقيق معها.

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