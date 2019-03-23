محمد الباز: "BBC" تشن عدوانا صريحا على مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن ما تقوم به قناة الـ "BBC" يمثل عدوانًا صريحًا على مصر، فهي تنشر أخبار غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن "BBC"، نشرت موضوعًا بعنوان "ثورة تواجه السيسي في مصر"، وعندما وجهوا بموجة انتقادات غيروا عنوان الخبر إلى "حملة تدعو للتظاهر ضد السيسي".

وأضاف الباز: "هذه القنوات لا تكف عن التضليل ضد مصر، يتحدثون عن ثورة ويعرضون شاشات لشوارع الناس تسير فيها بشكل عادي، ويقولون ثورة في كل أرجاء مصر، اللي بيعملوه في الشرق، يؤكد لي أنهم دخلوا مصحة نفسية، الثورة هتقوم واحنا مش عارفين؟".