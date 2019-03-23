محمد الباز يكشف سر مانشيت "السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات"

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بسحب الاستشكال على الحكم بمنح العلاوات لأصحاب المعاشات، بأنه إصلاح اجتماعي حقيقي.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن ما فعله السيسي لا يمن به على أحد، وإنما حقهم، والسيسي يحاول أن يرجعه لهم، مضيفا: "هذا إصلاح حقيقي على الأرض وليس من أجل البروباجندا".

وعلق الباز، على انتقاد البعض لمانشيت عدد من الصحف الذي جاء بعنوان واحد، وهو "السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات"، قائلًا: "الناس بتعتبره توجيه، لكن الواقع أن رؤساء التحرير في غرف الأخبار الناس تفكر في مثل هذا القرار بنفس الطريقة، فالقرار توصيفه أنه انتصار لأصحاب المعاشات، ومن المؤكد أن هناك صدف تحدث في الحياة".