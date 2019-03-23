تحالف الأمراض غير المعدية يشيد بتفعيل غرامة التدخين في السكك الحديدية

أشاد حسن الشيخ المتحدث الإعلامي لتحالف مكافحة الأمراض غير المعدية، بقرار شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، الذي يقضي بتوقيع غرامة 50 جنيها مخالفة على التدخين في القطارات وعلى أرصفة المحطة، وذلك على غرار ما يحدث في المترو بالتعاون مع شرطة النقل.



ويثمن الاتحاد هذا القرار لما له من مردود حضارى وصحى، حيث يساهم في الحد من تعرض المدخن وغير المدخن من التعرض للعوادم السامة للتدخين السلبى ويقلل بالتأكيد من تقبل التدخين وانتشاره في مصر وهو ماله مردود كبير على صحة المواطن والاقتصاد المصري الذى يخسر سنويا عشرات المليارات بسبب الصرف على علاج أمراض خطيرة وعديدة يتسبب فيها التدخين.



وقال عادل عبد العزيز السيد أستاذ الباطنة والسكر والغدد بطب سوهاج ورئيس التحالف، إن استهلاك التبغ في مصر يعد من أعلى معدلات الاستهلاك على المستوى الإقليمي والعالمي حسب المسح القومي الذي أكد أن 22.8% من المصريين يستهلكون التبغ، بنسبة 43،4% بين الرجال و0.5 بين النساء.



وأفادت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس وعضو التحالف، أن الدولة بمثل هذه القرارات تفعل قوانين الوقاية من أضرار التدخين ومنها قانون حظر التدخين في الأماكن العامة رقم 154 لسنة 2007، والذي يتوافق مع المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها الاتفاقية الاطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ لتقليل أثار التدخين واضراره الصحية والاقتصادية فى العالم.



وناشد التحالف المصرى أن تقوم جميع مؤسسات الدولة بتطبيق كل القوانين التى تحمي المواطن من الأمراض غير المعدية التي تمثل الأسباب الأشهر للوفاة والمعاناة المزمنة للمجتمع المصرى وكذلك العديد من دول العالم.



وأعلن التحالف استعداده التام للتعاون نحو التوعية والدعم لأى مؤسسة أو كيان يسعى لتطبيق أى قرار أو خطوة تهم صحة الإنسان المصرى من خلال جمعياته والمتطوعين به على مستوى الجمهورية.