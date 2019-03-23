ابتكار لقاح جديد مضاد للسل

عرض علماء روسيا لقاحا جديدا مضادا للسل للبالغين، بعد أن اجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات قبل السريرية والمرحلة الأولى للاختبارات السريرية.



وأعلنت تاتيانا ياكوفليفا، النائبة الأولى لوزيرة الصحة، أنه "في السنة الحالية، ستنتهي المرحلة الثانية للاختبارات السريرية. وسوف نحصل على لقاح جديد للبالغين".



ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، يصاب بمرض السل "الدرن" سنويا نحو 10 ملايين شخص، بينهم مليون طفل.



وكانت وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، قد أشارت في نوفمبر عام 2018 إلى لقاحين مضادين للسل، وقد أثبتت الدراسات أنهما يولدان المناعة ضد المرض، ولا يشكلان خطورة على الصحة.



وأضافت الوزيرة أن اللقاح الجديد سيقي الأطفال والبالغين الذي لقحوا في طفولتهم بلقاح "بي سي جي"، حيث بفضل اللقاح الجديد سيتمكن البالغون من استعادة الذاكرة المناعية والوقاية من مرض السل.