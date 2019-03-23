"الإدارية العليا" تقضي بصحة عموميات الزمالك

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حكما بإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد قرارت الجمعيتين العموميتين لنادي الزمالك العادية وغير العادية المنعقدتين يومي 30 و31 أغسطس 2018.



ورفضت المحكمة الطلب الخاص بإلزام الوزارة باعتماد القرار الصادر من هذه الجمعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية للنادي ونشره في الوقائع المصرية.



يذكر أن ما أصدرته هاتان الجمعيتان من قرارات تضمن اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية الماضية واعتماد راتب المدير التنفيذى وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجديد والتصديق على مقترح مجلس الإدارة بإبرام عقود تزيد مدتها عن مدة المجلس الحالى، بالإضافة إلى النظر فى اقتراحات الأعضاء المقدمة فى الموعد القانونى والتى ستتضمن شطب عضوية أعضاء جبهة المعارضة بالنادى.