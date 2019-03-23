السعودية تعلن دعمها للصومال وأفغانستان في محاربة الإرهاب

أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو ومدينة لشكركاه جنوب أفغانستان، وما نتج عنهما من سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وقدم مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، -وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"-.



وجددت الخارجية السعودية التأكيد وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين وتضامنها معهما ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.