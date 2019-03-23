مصر ضد النيجر | مشاهدة مباراة مصر والنيجر " بث مباشر "

وحسم منتخب مصر تأهله إلى البطولة حتى قبل فوز الدولة المصرية في قرعة تنظيم واستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تم سحبها في الكاميرون.

ومن المتوقع أن يبدأ أجيري اللقاء بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي كريم حافظ، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، ومحمد هاني، وفي الوسط علي غزال، ومحمد نبيل "دونجا" وعمرو السولية، وأمامهم عمار حمدي، وأحمد حسن "كوكا" وعمرو وردة.

ويدير المباراة طاقم حكام من جنوب السودان بقيادة رينج مالونج ويعاونه جاسم ماديرا وجورج اوليبو.

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يمكن مشاهدة مباراة مصر والنيجر، التي تقام على ملعب "جينرال سيني كونتش"، على قنوات "بين سبورتس"، في تمام الساعة 5:30 مساءً.