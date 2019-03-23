بث الاسطورة مشاهدة مباراة مصر والنيجر يلا شوت اونلاين yalla shoot اونلاين| ماتش مصر اليوم
بث الاسطورة مشاهدة مباراة مصر والنيجر يلا شوت اونلاين yalla shoot اونلاين| ماتش مصر اليوم
بث الاسطورة مشاهدة مباراة مصر والنيجر يلا شوت اونلاين yalla shoot اونلاين| ماتش مصر اليوم
وتنقل قناة بي.إن.سبورتس 3 المباراة ويعلق عليها محمد الكواليني.
وتستضيف مصر البطولة التي تنطلق في 21 يونيو وفقدت النيجر آمالها في التأهل للكأس القارية.
بث الاسطورة مشاهدة مباراة مصر والنيجر يلا شوت اونلاين yalla shoot اونلاين| ماتش مصر اليوم
وتلعب مصر وديا يوم الثلاثاء أمام نيجيريا استعداد للبطولة.
بث الاسطورة مشاهدة مباراة مصر والنيجر يلا شوت اونلاين yalla shoot اونلاين| ماتش مصر اليوم
وفازت مصر على النيجر بنتيجة 6-صفر في لقاء الذهاب.