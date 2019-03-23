محافظ أسيوط يشهد "ماراثون تلاميذ متلازمة داون" والطلاب الموهوبين

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، اليوم السبت، "ماراثون تلاميذ متلازمة داون" بمدارس التربية الفكرية، وتلاميذ "متلازمة داون" المدمجين بالتعليم العام والتلاميذ الموهوبين من مدارس التعليم العام، بمشاركة مائة طالب وطالبة.



وقد انطلق "المارثون" الذي نظمته مديرية التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم -في إطار الاحتفال باليوم العالمي لـ"متلازمة داون"- من أمام ديوان عام المحافظة وحتى ميدان "الحرب والسلام والعودة" بمشاركة المحافظ والقيادات الشعبية والتنفيذية ومعلمي المدارس الفكرية وعدد من المسئولين بالتربية والتعليم.



وأكد المحافظ -فى تصريحات صحفية- اليوم، حرصه الكامل على دعم التلاميذ ذوي الإعاقة، وخاصة تلاميذ "متلازمة داون" ودمجهم فى مدارس التعليم العام، وذلك من أجل التوعية بـ"متلازمة داون" وكيفية التعامل معهم وتهيئة مناخ تعليمى مناسب لهم.. مشيرًا إلى تكريم المتميزين من ذوي الإعاقة في جميع المناسبات، واختيار المتفوقين رياضيًا وعلميًا لتكريمهم فى لقاء المواطنين بديوان عام المحافظة لتشجيعهم على التميز.



وشدد على حرص الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.. داعيًا جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة بدعم تلاميذ "متلازمة داون" وتأهيلهم للدمج المجتمعى.

