يحل منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب النيجر المتواضع على أراضي دولة النيجر، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة ضمن فعاليات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على الأراضي المصرية.





وأعلنت مجموعة بي إن سبورتس عن نقل مباراة مصر والنيجر مباشر اليوم، وذلك عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 3، وأسندت مهمة التعليق على مجريات اللقاء للمعلق محمد الكواليني، وتنطلق صافرة حكم اللقاء الأولى في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ6:30 بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة منتخب مصر في هذه المباراة على النحو التالي: أحمد الشناوي / عمر جابر / محمود علاء / باهر المحمدي / كريم حافظ / طارق حامد / محمد النني / صلاح محسن / عمرو وردة / محمود حسن تريزيجيه / أحمد حسن كوكا.





خلال الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 م، تعرض منتخب مصر إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه منتخب تونس بهدف وحيد دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على أرضية ملعب رادس على الأراضي التونسية.