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السبت 23/مارس/2019 - 05:28 م

مشاهدة مباراة (مصر والنيجر) بث مباشر | يلا شوت | كُل حصري | كورة لايف | اون لاين | كووورة

مشاهدة مباراة (مصر والنيجر) بث مباشر | يلا شوت | كُل حصري | كورة لايف | اون لاين | كووورة

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2563385

يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره النيجر، مساء السبت، في الجولة الأخيرة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

وضمن منتخب الفراعنة التأهل برفقة تونس عن هذه المجموعة، قبل أن يتم إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى مصر، بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة مصر والنيجر. فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 17:30 بتوقيت القاهرة في ملعب ”جنرال سيني كونتش“ بالعاصمة نيامي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق محمد الكواليني.

ثأر الفراعنة

يسعى منتخب مصر للثأر من هزيمته في زيارته الوحيدة لأرض النيجر يوم 10 أكتوبر 2010 بنتيجة 1/0 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2011.

وفاز الفراعنة بعدها 3/0 عن طريق مروان محسن هدفين ومحمد صلاح في أكتوبر 2011 وودع الفراعنة هذه التصفيات.

وفي لقاء الجولة الثانية للمجموعة العاشرة بالتصفيات الحالية، فاز منتخب مصر بسداسية دون رد سجلها مروان محسن ومحمد صلاح (هدفين) وأيمن أشرف ومحمد النني وصلاح محسن في سبتمبر الماضي، وهو أول لقاء تحت قيادة المدرب الحالي المكسيكي خافيير أجيري.

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