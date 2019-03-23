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السبت 23/مارس/2019 - 02:42 م

كاتارينا بارلي تدعو تحالف ميركل المسيحي لرفض "مرشحات التحميل"

كاتارينا بارلي
كاتارينا بارلي
dostor.org/2563057

دعت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى الحيلولة دون إلزام منصات الإنترنت باستخدام ما يسمى بـ"مرشحات التحميل" في إطار إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي.

وقالت المرشحة الأبرز لحزبها الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات البرلمان الأوروبي، خلال مؤتمر انتخابي للحزب في برلين: "نرى أن مرشحات التحميل طريق غير سليم"، مضيفة أنها عملت بصفتها وزيرة العدل خلال المفاوضات في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، وفي المشاورات داخل الحكومة الألمانية، على استبعاد المادة التي تنص على ذلك في الإصلاح المخطط لقانون حقوق النشر الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية "مرشحات التحميل" تفحص ما إذا كانت المواد المحملة على موقع إلكتروني ما تنتهك قوانين حقوق النشر.

وفي إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي، تنص الفقرة 13 على تشديد المُساءلة بالنسبة للمنصات الإلكترونية، مثل "يوتيوب"، حيث سيتعين مراجعة المحتويات التي يتم تحميلها من قبل مستخدمين مثل مقاطع الفيديو على سبيل المثال.

ويخشى المنتقدون من عدم تمكن هذه المنصات من تطبيق اللوائح إلا باستخدام تقنية "مرشحات التحميل" التي تتيح إمكانية التحقق خلال التحميل، مما إذا كانت الصور أو الفيديوهات أو المقاطع الموسيقية محمية بحقوق النشر. ويرى المنتقدون أن هذه الآلية ستؤدي إلى فرض رقابة على الإنترنت.

ودعت بارلي نواب التحالف المسيحي في البرلمان الأوروبي إلى دعم مطلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان لاستبعاد هذه المادة.

ومن المحتمل أن يصوت البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الثلاثاء المقبل.

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