beIN SPORT .. مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

يلتقي منتخب مصر الأول في الخامسة والنصف من مساء اليوم، السبت، مع منتخب النيجر بالعاصمة نيامي في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية «مصر 2019».





وحسم منتخب مصر تأهله إلى البطولة حتى قبل أن تصبح الدولة المصرية المنظم والمستضيف للبطولة بعد سحبها من الكاميرون.





ويسعى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى تجربة عدد من الوجوه الجديدة المنضمة للمرة الأولى إلى معسكر الفراعنة باعتبارها مباراة تحصيل حاصل، لكنها أيضًا مؤثرة في تصنيف المنتخب القومي.





ومن المتوقع أن يبدأ أجيري اللقاء بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي كريم حافظ وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ومحمد هاني، وفي الوسط علي غزال ومحمد نبيل "دونجا" وعمرو السولية، وأمامهم عمار حمدي وأحمد حسن "كوكا" وعمرو وردة.





ويدير المباراة طاقم حكام من جنوب السودان بقيادة رينج مالونج ويعاونه جاسم ماديرا وجورج اوليبو.





ومن المقرر أن يتوجه الفريق لملعب المباراة في الثانية والنصف عقب الاجتماع الفني للجهاز الفني مع اللاعبين.





ورغم أن نتيجة المباراة لا تؤثر على منتخبنا إلا أن الجهاز الفني بقيادة خافيير اجيري واللاعبين يسعون لتحقيق الفوز لمواصلة النتائج الطيبة وزيادة النقاط في تصنيف «الفيفا».





يذكر أن منتخبنا يحتل حاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة خلف منتخب تونس الذي اختتم مبارياته أمس بالفوز على اسواتيني بأربعة أهداف نظيفة.