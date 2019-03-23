تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين فى "ثأر أوسيم" لـ26 مارس

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية "ثأر أوسيم"، لجلسة 26 مارس الجاري، لسماع أقوال الأطباء الشرعيين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبدالرسول.



وألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقًا لـ12 متهمًا، في قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجني عليه "يحيى عبدالمنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.



وكانت المحكمة أمرت بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي تمهيدًا لإعدامهم شنقًا، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبدالحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية، وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبدالمنعم"، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.