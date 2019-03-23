القاهرة : السبت 23 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
حوادث
السبت 23/مارس/2019 - 02:27 م

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين فى "ثأر أوسيم" لـ26 مارس

تأجيل إعادة محاكمة
عادل عبد العال
dostor.org/2563019

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية "ثأر أوسيم"، لجلسة 26 مارس الجاري، لسماع أقوال الأطباء الشرعيين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبدالرسول.

وألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقًا لـ12 متهمًا، في قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجني عليه "يحيى عبدالمنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

وكانت المحكمة أمرت بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي تمهيدًا لإعدامهم شنقًا، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبدالحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية، وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبدالمنعم"، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أقل من شهر

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ أقل من شهر

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ أقل من شهر

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

الآن

"نماذج التنبؤ" تكشف عن المحافظات المهددة بالأمطار اليوم

السيسى: حريصون على تعزيز العلاقات مع العراق فى كل المجالات

صلاح يشجع ليفربول من جرز المالديف

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

ads
الأكثر قراءة

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

صورة جديدة لـ"صلاح" استعدادًا لقضاء عطلته فى "دبى"

بدء بيع عملات "السادات" نهاية مارس

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

ألبومات الصور

محمد عدوية يجرى بروفات حفله الغنائى بدار أوبرا جامعة مصر (صور)

"مهرجان كوم الدكة فى حينا".. يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش

في العيد القومي للشرقية.. جولة بالصور بمدينة "تانيس" التاريخية

بالصور.. ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه بكنيسة العذراء فى مطروح

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام النيجر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر اليوم

موعد مباراة منتخب مصر والنيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2019

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

صورة جديدة لـ"صلاح" استعدادًا لقضاء عطلته فى "دبى"

بدء بيع عملات "السادات" نهاية مارس

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

كشكول

بالصور.. بدء اجراءات توقيع العقود المؤقتة بتعليم مطروح

جامعة الإسكندرية تشارك في ماراثون لأطفال متلازمة داون

"التعليم" تعلن موعد تفعيل شريحة الإنترنت لطلاب الأول الثانوي

تعليم الوادى: المدارس الثانوية مستعدة لأداء الامتحان الإلكترونى التجريبى

ننشر خريطة توزيع 21513 تابلت بكفر الشيخ

الأمصار

معزيا الشعب العراقي في ضحاياه.. السيسي: لمست إرادة وعزما لبناء بلد جديد قوي

محمد صلاح يوجه رسالة غامضة من "المالديف"

تعرف على تشكيل منتخب مصر ضد النيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا‎

مصر تفوز بـ"أفضل وزير مالية في أفريقيا"

انفجار ضخم يهز العاصمة الصومالية

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

علماء: الربيع سيستمر حوالي 93 يوما في حالة من عدم الاستقرار

صلاح يشجع ليفربول من جرز المالديف

اليوم.. مؤتمر صحفى لعروض أزياء انترناشونال فاشون اوورد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

التلجراف: المضادات الحيوية تقتل البكيتريا المفيدة فى الجسم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎