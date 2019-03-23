تابع لايف.. بث مباشر مباراة منتخب مصر والنيجر - يوتيوب
بث مباشر مباراة مصر والنيجر اليوم السبت 23/3/2019 كاس امم أفريقيا يلا شوت
كورة لايف بث مباشر مباراة مصر والنيجر اليوم فى تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة و 6.30 مساء بتوقيت السعودية والتى تقام على ملعب الجنرال سيناي كاونتشي بنيامي مشاهدة مباراة مصر والنيجر kora live
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بث مباشر مباراة مصر والنيجر السبت 23-3-2019
موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة
تذاع مباراة مصر والنيجر علي قناة bein sport 3 بث مباشر مباراة مصر والنيجر السبت 23-3-2019