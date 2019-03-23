أنجولا تدافع عن نموذج تعاونها مع الاتحاد الأوروبى

دافع وزير الشئون الخارجية الأنجولى "مانويل أوجستو" عن نموذج التعاون الجديد بين بلاده وبين الاتحاد الأوروبي الذى يضمن التحول عن إطار العمل الحالى الذى يتمثل فى الاكتفاء بتصدير المواد الخام إلى شركات التصنيع هناك.



وقال وزير الشئون الخارجية الأنجولى إن نموذج التعاون الجديد يقوم على أساس تعزيز آلية التنمية المشتركة، والأخذ فى الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يمثل قوة سياسية نشطة فى العلاقات مع أنجولا، كما أن النموذج الجديد سيضمن عرض المزيد من فرص العمل وإقامة المشروعات.



وأضاف أن أنجولا تعتمد على الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسى، وإنها تضع اقتصادها فى خدمة التنمية والتقدم والرفاهية.



من جانبها، أكدت آنا بيرتشول ممثلة نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنه يمكن لأنجولا الاعتماد على دعم الاتحاد لها اقتصاديا وسياسيًا، وقالت إن بعثة الاتحاد ستسعى من أجل رفع مستوى الشراكة من خلال المناقشات الصريحة بهدف تحقيق المنافع المتبادلة، مشيرة إلى ضرورة إجراء هذه المناقشات لأنها تسهم فى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.