ترامب وميركل يناقشان هاتفيا قضايا التجارة وتمويل حلف "الناتو"

قال البيت الأبيض ومسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث سلسلة من القضايا من بينها التجارة وتمويل حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وذكر بيان للبيت الأبيض أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، أن الاتصال الهاتفي تناول قضايا من بينها التجارة والنقاش الدائر في بريطانيا بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والاجتماعات المقبلة.



وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الاتصال تناول أيضا تمويل حلف شمال الأطلسي.



وجرى الاتصال بعد فترة وجيزة من بدء ترامب عطلة نهاية الأسبوع في مار ألاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.



ويطالب ترامب منذ فترة طويلة بضرورة أن تزيد ألمانيا ما تدفعه من أموال للدفاع المشترك في أوروبا.