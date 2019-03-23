مرشحو الرئاسة الديمقراطيين يطالبون بالكشف عن نتائج تحقيق مولر للشعب الأمريكى

طالب المرشحون الديمقراطيون لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، بأن تكون نتائج التحقيق التي توصل إليها المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية "علنية".



وقالت المرشحة إليزابيث وارن، يجب أن يعلن مولر عن نتائج التحقيق للشعب الأمريكي الآن.



من جانبه، قال السيناتور كوري بوكر، من ولاية نيوجيرسي، إن تقرير النتائج يجب أن يصبح علنيًا الآن.



وتأتي هذه التصريحات بعد دقائق من تقديم المحقق الخاص، روبرت مولر، تقريره النهائي عن تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكي، إلى وزير العدل ويليام بي بار، ليعلن نهاية التحقيقات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس.



وأطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، تحقيقًا موسعًا حول مدى تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لصالح دونالد ترامب.



وهاجم الرئيس الأمريكي، روبرت مولر أكثر من مرة بسبب التحقيقات التي وصفها بأنها "هراء، ولا طائل منها"، وكان أخرها أمس الجمعة، في مقابلة تلفزيونية، بعدما شكك في وجود صلات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا.



ومنذ بدء التحقيق الذي قاده المحقق الخاص المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، منذ ما يقارب العامين، أصر ترامب على أنه مجرد "مطاردة" و"خدعة".