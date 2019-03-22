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تكنولوجيا
الجمعة 22/مارس/2019 - 09:17 م

ما أهم مواصفات أحدث هواتف "Meizu"

ما أهم مواصفات أحدث
dostor.org/2562207

تستعد شركة "Meizu" لإطلاق "Meizu 16s"، الذي سيصبح أقوى هواتفها الذكية وأكثرها تميزا.

ومن المفترض أن يأتي هذا الجهاز بشاشة "AMОLED" تمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية، بحجم 6.2 بوصة، بدقة عرض "+Full НD"، محمية بزجاج "Gоrilla Glаss 6" المقاوم للصدمات والخدوش، وفيها ثقب صغير للكاميرا الأمامية. أما هيكله فسيكون محميا من الماء والغبار وفقا لمعايير "IP68" العالمية.

ويزود الجهاز بمعالج "Snapdragon 855" عالي الأداء، ومعالج رسوميات "Kryо 485"، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128256 جيجابايت، قابلة للتوسيع.

والكاميرا الأساسية للهاتف ستأتي ثلاثية العدسات بدقة (48+16+5) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل.

كما سيزود الهاتف بشريحة "NFC" مخصصة لنقل البيانات وتوفير الاتصال القريب مع الهواتف الأخرى، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3600 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 9 Pie"، أما سعره فسيبلغ نحو 500 دولار.

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