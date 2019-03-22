شوقي غريب: حققنا استفادة كبيرة خلال مواجهة أمريكا الودية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي أن الفريق حقق استفادة كبيرة من مواجهة نظيره الأمريكي خلال اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة وانتهى بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.



وقال شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة إنه حرص على خوض وديات مع مدارس كرة قدم مختلفة مثل أمريكا وهولندا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة قبل خوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، مشيرا إلى أنه حرص أيضا على إشراك بعض اللاعبين لكسر عامل الرهبة لديهم.



وعن لقاء هولندا الودي، والذي يخوضه المنتخب الأولمبي خلال معسكره بإسبانيا يوم 26 مارس الجاري، أوضح شوقي غريب أن منتخب هولندا يعد من ضمن المنتخبات الكبيرة ولديه نجوم مميزة في صفوفه، ولذلك سيحرص على مشاهدته مع نظيره الأمريكي في 24 الشهر الجاري للتعرف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهته.