تراجع قوي للأسهم الأوروبية بالختام يدفعها لتسجيل خسائر أسبوعية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل قوي في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي لتسجل خسائر أسبوعية.



وأغلقت جميع قطاعات البورصات الأوروبية في النطاق الأحمر مع تصاعد المخاوف الاقتصادية.



وتزامن الهبوط في البورصات الأوروبية مع تراجع حاد للأسهم الأمريكية خلال التعاملات على خلفية بيانات سلبية في منطقة اليورو.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 6 سنوات، إلى جانب انكماش النشاط الصناعي والخدمي في فرنسا خلال الشهر الجاري ومواصلة القطاع التصنيعي في ألمانيا التراجع دون 50 نقطة.



وفي تطورات البريكست، وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من الكتلة إلى 22 مايو المقبل في حالة قدرة تريزا ماي على إقناع البرلمان بدعم الصفقة.