المشروبات الغازية تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة جديدة أن السكر قد يغذي السرطان من خلال تسريعه نمو الأورام في الجسم.



واكتشف علماء في مركز "Weill Cornell Medicine" في نيويورك، أن الفئران التي تستهلك شراب الذرة عالي الفروكتوز، المستخدم في البسكويت والآيس كريم ومشروبات الطاقة، شهدت أوراما معدِيّة.



وأشار العلماء إلى أن شرب كمية تعادل نحو 350 مل من المشروبات السكرية يوميا، سرّع نمو الأورام المعوية في الفئران المريضة.



وقال الدكتور لويس كانتلي، المعد المشارك في الدراسة: "هذه الملاحظات في النماذج الحيوانية قد تفسر السبب في أن زيادة استهلاك المشروبات الحلوة وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، خلال الثلاثين سنة الماضية، ترتبط بزيادة في سرطانات القولون والمستقيم في سن 25 إلى 50 عاما في الولايات المتحدة".



واقترح العلماء أن فهم كيفية تغذية السكر للسرطان قد يؤدي أيضا إلى مقاربة جديدة للعلاج.



ومع ذلك، حذر بعض الخبراء من أن هذه الآلية قد أثبتت في الفئران المعدلة وراثيا أنها تزيد من خطر الأورام السرطانية، إلا أنه ربما قد لا تنطبق الآلية ذاتها على البشر.



وقال كبير معدي الدراسة، الدكتور ماركوس دي جونكالفيس: "لم نتمكن من إثبات أن إعطاء شراب الذرة عالي الفروكتوز يسبب ظهور أورام جديدة، لأن هذه الفئران تطور أوراما حتى عند حصولها على وجبات طبيعية خالية من السكر المضاف. لكن عندما تمنحها هذا السكر الإضافي، فإن الأورام تنمو بشكل أكبر".