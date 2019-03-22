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حوادث
الجمعة 22/مارس/2019 - 07:27 م

ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقليوبية

ضبط أخطر تشكيل عصابي
عمرو المزيدي
dostor.org/2562116

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك في الخانكة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، مفادها قيام كلٍ من محمود.ن.ا 22 سنة "سائق" - مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، محمد.ع.ا 33 سنة "سائق"، سبق اتهامه في 4 قضايا (مخدرات - سرقة)، وعلاء.إ.م سن 19 "سائق"، سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص".. مقيمان دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقه السيارات من أسفل المنازل بأسلوب توصيل الأسلاك، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم من خلال قوة قادها الرائد أحمد جلال وكيل فرع البحث الجنائي بالخانكة، حال قيامهم بتقطيع إحدى الأتوبيسات، بناحية عزبة الشامى – منشية الجبل الأصفر – دائرة المركز.. وتبين نزع زجاج الأتوبيس والمقاعد الداخلية بالكامل، وتقطيع الهياكل المعدنية المثبت بها الكراسى.

وأمكن ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن (عدد 2 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم – إسطوانة غاز – لمبة تقطيع – كمية من الأسلاك والوصلات الكهربائية).

بمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأضاف المتهم الأول أنه سبق له العمل سائق علي ذلك الأتوبيس.. وعقب تركه العمل عليه عقد العزم على سرقته لعلمه بمكان تواجده بالإشتراك والمتهمان المضبوطان.

بالكشف عن الأتوبيس المشار إليه تبين أنه مبلغ بسرقته، ملك محمود.ب.م 34 سنة "سائق" - مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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